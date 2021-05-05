Звезда Студии «Квартал 95» вспомнил об Украине во время отдыха за границей, пожаловавшись на свою работу

Сейчас комик вместе со многими своими коллегами по «Кварталу» находится в Турции, где в эти дни проходит юмористический фестиваль «Весело 2021». Ткач уже не раз делился кадрами, на которых показывал, как развлекается в отеле. Артист даже в шутку «сменил профессию», заделавшись местным аниматором. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм юморист признался, что уже скучает по дому.

Так, Ткач пожаловался на то, что его новая профессия оказалась непростой.

«Скучаю по дому…Турецкий аниматор – тяжелая профессия!», - написал артист.

Он сопроводил свой пост фото, на котором наглядно продемонстрировал свою тоску по Украине. Ткач прижался щекой к какому-то столбу и смотрит вдаль с грустным выражением лица.

Поклонники артиста не смогли пройти мимо его поста.

«Классная фотка, думаю вы хорошо потрудились и заслужили отдых», «Грусть, печаль!», «Устала "мамина бусинка"», «Скорее скучаешь за крошкой Лизи», «Бедолага…», «Юрчик хочет домой», «Моя ж ты бубочка – уморили», «Юра – ты лучший», - пишут украинцы в комментариях к посту комика.

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