У реанімації померла відома російська актриса Тетяна Проценко, яка запам'яталася глядачам як виконавиця ролі Мальвіни

Як пише Politeka.net, про смерть жінки повідомив її чоловік, актор і журналіст Олексій Войтюк.

"Сьогодні не стало нашої Танюші... Помоліться про неї", - написав він у себе в Фейсбук.

Як відомо, актрисі було всього 53 роки. Як розповів Войтюк, його дружина три роки боролася з онкологією, але хвороба перемогла. У коментарях чоловікові висловили слова співчуття.

"Пішла епоха, моє дитинство", "співчуваю вам", "така молода", "Льоша, дорогий, і вся дорога сім'я, Ганнуся, Вова! Співчуваємо! Велике горе для всіх, хто знав Танюшу!",- пишуть користувачі Мережі.

Тетяна Проценко прославилася ще в дитинстві, коли отримала роль Мальвіни в культовому фільмі «Пригоди Буратіно». Її батько керував управлінням документальних фільмів Держкіно СРСР, але в кіно дівчинка потрапила випадково. Асистент режисера побачив Тетяну в поїзді і запропонував її батькам пройти проби на роль. Відомо, що Червоною Шапочкою теж повинна була стати Тетяна. Сценарій радянського фільму писався під неї. Напередодні зйомок вона отримала струс мозку, і від фільму довелося відмовитися.

Варто відзначити, що роль Мальвіни стала єдиною роллю Проценко. А ось її чоловік запам'ятався глядачам за роллю Іванушки з фільму-казки "Після дощику в четвер".

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