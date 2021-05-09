Не дожила до 60-річчя американська актриса Тоні Кітейн - зірка серіалів "Санта-Барбара" і "Геракл"

Як повідомляє Politeka.net, у своєму будинку в Ньюпорт-Біч, штат Каліфорнія, померла відома і вельми скандальна актриса Тоні Кітейн. Про смерть зірки повідомляють американські засоби масової інформації з посиланням на слова підтвердження від дочки актриси. Відомо, що жінка померла на 59-му році життя, не доживши до 60-річчя всього кілька місяців. Про причини смерті дочка актриси не повідомила.

Відзначимо, що в молодості Тоні прославилася на весь світ своєю роллю в серіалах. Так, серед іншого, вона знялася в легендарній "Санта-Барбарі", ге зіграла персонажа Лід ДіНаполі. Також глядачі бачили Кітейн в ролі Деяніри в серіалі" Дивовижні мандри Геракла", крім того, вона знялася з Томом Хенксом у фільмі "Мальчишник". Актриса брала участь у зйомках декількох кліпів і також була помічена в еротичному жанрі.

Прославилася Тоні не тільки як актриса, але і як скандалістка. У дев'яності роки вона кілька разів била свого вже колишнього чоловіка бейсболіста Чака Фінлі. Зірка за своє життя встигла відсидіти термін у в'язниці і підсісти на наркотики, із згубною звичкою вона боролася все життя. Напередодні смерті Тоні невтішно відгукувалася про свого другого офіційного чоловіка Девіда Ковердейла, назвавши його "самозакоханим ідіотом".

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