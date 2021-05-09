Не дожила до 60-летия американская актриса Тони Китэйн – звезда сериалов "Санта-Барбара" и "Геракл"

Как сообщает Politeka.net, в своем доме в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, умерла известная и весьма скандальная актриса Тони Китэйн. О смерти звезды сообщают американские средства массовой информации со ссылкой на слова подтверждения от дочери актрисы. Известно, что женщина скончалась на 59-м году жизни, не дожив до 60-летия всего несколько месяцев. О причинах смерти дочь актрисы не сообщила.

Отметим, что в молодости Тони прославилась на весь мир своей ролью в сериалах. Так, среди прочего, она снялась в легендарной "Санта-Барбаре", ге сыграла персонажа Лид ДиНаполи. Также зрители видели Китэйн в роли Деяниры в сериале "Удивительные странствия Геракла", кроме того, она снялась с Томом Хэнксом в фильме "Мальчишник". Актриса принимала участие в съемках нескольких клипов и также была замечена в эротическом жанре.

Прославилась Тони не только как актриса, но и как скандалистка. В девяностые годы она несколько раз избивала своего уже бывшего мужа бейсболиста Чака Финли. Звезда за свою жизнь успела отсидеть срок в тюрьме и подсесть на наркотики, с пагубной привычкой она боролась всю жизнь. Накануне смерти Тони нелестно отзывалась о своем втором официальном муже Дэвиде Ковердейле, назвав его "самовлюбленным идиотом".

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