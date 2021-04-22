Не стало российского актера театра, кино и ТВ Алексея Артамонова. Ему было всего 62
Звезда "Глухаря" скончался в Москве при загадочных обстоятельствах. Последний раз Артамонов выходил на связь с близкими еще 10 апреля. По словам его родственницы, актер ни на что не жаловался и чувствовал себя вполне нормально, передает "СтарХит".
После этого Артамонов пропал из виду. Только спустя несколько дней близкие забили тревогу, обратившись в полицию. Так как ключей от его квартиры у родственников не было, а жил он сам, правоохранителям пришлось взламывать двери. Сразу же в нос ударил характерный запах: тело актера обнаружили в кресле в гостиной. Судя по состоянию, Артамонов был мертв уже несколько дней.
По факту проводится расследование. Предварительно, у актера случился сердечный приступ. Он не смог вызвать медиков и поэтому скончался в одиночестве.
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Алексей Артамонов был выпускником Школы-студии МХАТ. Долгое время он играл на сцене Центрального академического театра Советской (Российской) армии, а также занимался преподаванием. наиболее известен по ролям в телесериалах «Глухарь», «Мосгаз», «Тест на беременность» и других.
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