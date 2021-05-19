В реанимации скончалась известная российская актриса Татьяна Проценко, которая запомнилась зрителям как исполнительница роли Мальвины

Как пишет Politeka.net, о смерти женщины сообщил ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк.

«Сегодня не стало нашей Танюши... Помолитесь о ней», - написал он у себя в Фейсбук.

Как известно, актрисе было всего 53 года. Как рассказал Войтюк, его супруга три года боролась с онкологией, но болезнь победила. В комментариях мужчине высказали слова сочувствия.

«Ушла эпоха, мое детство», «Сочувствую вам», «Такая молодая», «Леша, дорогой, и вся дорогая семья, Анечка, Вова! Соболезнуем! Большое горе для всех, кто знал Танюшу!», - пишут пользователи сети.

Татьяна Проценко прославилась еще в детстве, когда получила роль Мальвины в культовом фильме «Приключения Буратино». Ее отец руководил управлением документальных фильмов Госкино СССР, но в кино девочка попала случайно. Ассистент режиссера увидел Татьяну в поезде и предложил ее родителям пройти пробы на роль. Известно, что Красной Шапочкой тоже должна была стать Татьяна. Сценарий советского фильма писался под нее. Накануне съемок она получила сотрясение мозга, и от фильма пришлось отказаться.

Стоит отметить, что роль Мальвины стала единственной ролью Проценко. А вот ее муж запомнился зрителям по роли Иванушки из фильма-сказки «После дождичка в четверг».

Напомним, что внезапно оборвалась жизнь скандальной актрисы, появились подробности трагедии: ей было всего 59.

Как сообщала Politeka, не стало известного советского актера и режиссера, коллеги сообщили о трагедии: "Причиной смерти...".

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