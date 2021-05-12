У вівторок, 11 травня, у віці 106 років у своєму будинку в Лос-Анджелесі помер актор, продюсер і режисер Норман Ллойд
Як пише Politeka.net, актор працював з Орсоном Уеллсом, Чарлі Чапліном і Жаном Ренуаром і довгий час співпрацював з Альфредом Хічкоком під час приголомшливої кар'єри в шоу-бізнесі. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Ллойд грав лиходія в трилері Хічкока" Диверсант " (1942). Він грав доктора Деніела Осландера в знаменитій медичній драмі 1980-х років "Сент-Елсвер".
Першою любов'ю Нормана був театр, і Уеллс і Джон Хаусмени покликали його працювати в легендарному театрі Мерк'юрі в середині 1930-х років. Він зіграв поета цінну в бродвейській постановці" Юлій Цезар " 1937 року.
Норман Ллойд запам'ятався За свою кар'єру Ллойд знявся в більш ніж 60 фільмах і телешоу. Він також отримав премію Венеціанського кінофестивалю (1985 рік) і двічі номінувався на отримання телевізійної премії "Еммі" (1970 і 1974 роки).
Згідно з даними спеціалізованого інтернет-ресурсу oldest.org, Ллойд був найстарішим діючим актором в індустрії.
Шанувальники творчості Ллойда висловили слова співчуття у зв'язку з втратою в Тwitter:
"Людина, яка вплинула на кожне покоління актора, режисера і продюсера. Нехай він спочиває в світі", " Спочивай у світі, Норман Ллойд. Непоправна втрата, але він побудував завидну кар'єру протягом усіх 106 років", "про Нормана Ллойда, ти був таким добрим до мене, коли я був дитиною, починаючи, відпочивай у світі", - пишуть користувачі.
Нагадавши, зупинилося серце знаменитого актора, колеги розкрили деталі:"до останнього продовжував виходити на сцену".
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