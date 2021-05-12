З життя пішов найстаріший актор у світі

У вівторок, 11 травня, у віці 106 років у своєму будинку в Лос-Анджелесі помер актор, продюсер і режисер Норман Ллойд

Як пише Politeka.net, актор працював з Орсоном Уеллсом, Чарлі Чапліном і Жаном Ренуаром і довгий час співпрацював з Альфредом Хічкоком під час приголомшливої кар'єри в шоу-бізнесі. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Ллойд грав лиходія в трилері Хічкока" Диверсант " (1942). Він грав доктора Деніела Осландера в знаменитій медичній драмі 1980-х років "Сент-Елсвер".

Першою любов'ю Нормана був театр, і Уеллс і Джон Хаусмени покликали його працювати в легендарному театрі Мерк'юрі в середині 1930-х років. Він зіграв поета цінну в бродвейській постановці" Юлій Цезар " 1937 року.

Норман Ллойд запам'ятався За свою кар'єру Ллойд знявся в більш ніж 60 фільмах і телешоу. Він також отримав премію Венеціанського кінофестивалю (1985 рік) і двічі номінувався на отримання телевізійної премії "Еммі" (1970 і 1974 роки).

Oh Norman Lloyd you were so kind to me when I was a kid starting out may you Rest In Peace dear man. — ✌🏼rosanna arquette (@RoArquette) May 11, 2021

Згідно з даними спеціалізованого інтернет-ресурсу oldest.org, Ллойд був найстарішим діючим актором в індустрії.

Шанувальники творчості Ллойда висловили слова співчуття у зв'язку з втратою в Тwitter:

"Людина, яка вплинула на кожне покоління актора, режисера і продюсера. Нехай він спочиває в світі", " Спочивай у світі, Норман Ллойд. Непоправна втрата, але він побудував завидну кар'єру протягом усіх 106 років", "про Нормана Ллойда, ти був таким добрим до мене, коли я був дитиною, починаючи, відпочивай у світі", - пишуть користувачі.

Heartbroken. ... Norman Lloyd, Friend and colleague. Norman gave me an indepth interview, regaling me with stories of Hitch, my Godmother Joan Harrison, his being So American and my father being SO European,such a character! Rest In Peace dear Norman. #NormanLloyd pic.twitter.com/cOpuXdCL4O — Monika Henreid (@MEHenreid) May 12, 2021

Нагадавши, зупинилося серце знаменитого актора, колеги розкрили деталі:"до останнього продовжував виходити на сцену".

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