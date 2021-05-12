Во вторник, 11 мая, в возрасте 106 лет в своем доме в Лос-Анджелесе умер актер, продюсер и режиссер Норман Ллойд
Как пишет Politeka.net, актер работал с Орсоном Уэллсом, Чарли Чаплином и Жаном Ренуаром и долгое время сотрудничал с Альфредом Хичкоком во время потрясающей карьеры в шоу-бизнесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Ллойд играл злодея в триллере Хичкока "Диверсант" (1942). Он играл доктора Дэниела Осландера в знаменитой медицинской драме 1980-х годов "Сент-Элсвер".
Первой любовью Нормана был театр, и Уэллс и Джон Хаусмены позвали его работать в легендарном театре Меркьюри в середине 1930-х годов. Он сыграл поэта Цинну в бродвейской постановке "Юлий Цезарь" 1937 года.
Норман Ллойд запомнился За свою карьеру Ллойд снялся в более чем 60 фильмах и телешоу. Он также получил премию Венецианского кинофестиваля (1985 год) и дважды номинировался на получение телевизионной премии "Эмми" (1970 и 1974 годы).
Согласно данным специализированного интернет-ресурса oldest.org, Ллойд являлся старейшим действующим актером в индустрии.
Поклонники творчества Ллойда высказали слова сочувствия в связи с потерей в Тwitter:
"Человек, который повлиял на каждое поколение актера, режиссера и продюсера. Пусть он покоится в мире", "Покойся в мире, Норман Ллойд. Непоправимая потеря, но он построил завидную карьеру на протяжении всех 106 лет", "О Норманне Ллойде, ты был таким добрым ко мне, когда я был ребенком, начиная, отдыхай в мире", - пишут пользователи.
Напомнить, остановилось сердце знаменитого актера, коллеги раскрыли детали:"до последнего продолжал выходить на сцену".
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