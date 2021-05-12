Во вторник, 11 мая, в возрасте 106 лет в своем доме в Лос-Анджелесе умер актер, продюсер и режиссер Норман Ллойд

Как пишет Politeka.net, актер работал с Орсоном Уэллсом, Чарли Чаплином и Жаном Ренуаром и долгое время сотрудничал с Альфредом Хичкоком во время потрясающей карьеры в шоу-бизнесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ллойд играл злодея в триллере Хичкока "Диверсант" (1942). Он играл доктора Дэниела Осландера в знаменитой медицинской драме 1980-х годов "Сент-Элсвер".

Первой любовью Нормана был театр, и Уэллс и Джон Хаусмены позвали его работать в легендарном театре Меркьюри в середине 1930-х годов. Он сыграл поэта Цинну в бродвейской постановке "Юлий Цезарь" 1937 года.

Норман Ллойд запомнился За свою карьеру Ллойд снялся в более чем 60 фильмах и телешоу. Он также получил премию Венецианского кинофестиваля (1985 год) и дважды номинировался на получение телевизионной премии "Эмми" (1970 и 1974 годы).

Oh Norman Lloyd you were so kind to me when I was a kid starting out may you Rest In Peace dear man. — ✌🏼rosanna arquette (@RoArquette) May 11, 2021

Согласно данным специализированного интернет-ресурса oldest.org, Ллойд являлся старейшим действующим актером в индустрии.

Поклонники творчества Ллойда высказали слова сочувствия в связи с потерей в Тwitter:

"Человек, который повлиял на каждое поколение актера, режиссера и продюсера. Пусть он покоится в мире", "Покойся в мире, Норман Ллойд. Непоправимая потеря, но он построил завидную карьеру на протяжении всех 106 лет", "О Норманне Ллойде, ты был таким добрым ко мне, когда я был ребенком, начиная, отдыхай в мире", - пишут пользователи.

Heartbroken. ... Norman Lloyd, Friend and colleague. Norman gave me an indepth interview, regaling me with stories of Hitch, my Godmother Joan Harrison, his being So American and my father being SO European,such a character! Rest In Peace dear Norman. #NormanLloyd pic.twitter.com/cOpuXdCL4O — Monika Henreid (@MEHenreid) May 12, 2021

Напомнить, остановилось сердце знаменитого актера, коллеги раскрыли детали:"до последнего продолжал выходить на сцену".

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