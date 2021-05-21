Актриса і співачка Дженніфер Лопес здатна привернути увагу навіть під час прогулянки в звичайному вбранні

51-річна зірка дивує моложавим виглядом щоразу, коли з'являється на публіці. Більш того, знаменитість не приховує, що активно бореться зі старінням. Однак, не філерами і пластикою, а звичайними заняттями спортом, танцями і йогою.

Що ж стосується догляду за шкірою, то тут у артистки свої переваги: вона має чіткий план харчування, відмовилася від усіх напоїв, крім води і соку, а також регулярно зволожує шкіру і п'є дуже багато води. На одному з останніх Селфі добре видно, чому Лопес не бентежиться показувати і прес.

На піку популярності Дженніфер навіть змогла відкрити власний бренд косметики, адже може стверджувати, що завдяки правильному догляду вона завжди молода, з цим згодні фанати:

"Чудова; яка романтика, чудово; мені дуже подобається білий топ; такий живіт би все; про що я думав? Після цього забув; вічно красуня, мій ангел; мені подобається ця фотографія jlo xoxo xoxo 😘; твоє природне чарівність краще; Ваше обличчя схоже на тонкий шматок порцеляни".

Щоб виглядати розкішно, Лопес приділяє багато часу своїм образам і намагається якомога більше на концерті показати танцювальних рухів, адже вважає, що просто співати перед публікою-вже нудно. Тому за короткий період часу артистка приміряла на концерті відразу серію нарядів.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес в купальнику з вирізом до талії задала "жару" на пляжі: "молоді позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в купальнику з вирізами вразила фігурою, знявши себе на пляжі: "хочеться завжди милуватися".

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