Актриса и певица Дженнифер Лопес в белом купальнике с вырезом подчеркнула свои лучшие стороны

В 51 год Дженнифер Лопес может похвастаться внушительным списком наград, достижений и даже планов на будущее. Звезда успела попробовать себя в роли актрисы, продюсера и модели, теперь она покоряет также и девушек своей линейкой косметики. Как можно заметить, успех знаменитости зависит от ее внешнего вида.

И Лопес знает, как правильно ухаживать за собой, ведь ее образ заметно ее молодит лет на двадцать. В то же время звезда подчеркивает, что ничего особенного со своим телом не делает. В это сложно поверить, ведь даже не отдыхе Дженнифер выглядит безупречно, причем так, что даже молодые позавидуют. В 51 выглядеть на 30 - вполне реально.

Аккуратный макияж, белый купальник с декольте и дизайнерские солнцезащитные очки составили для звезды идеальный пляжный лук выходного дня. Стоит отметить, что на пляже Лопес старается не загорать, несмотря на ее любовь к бронзовому оттенку кожи. Поскольку артистка одержима своим здоровьем, она также отказалась от алкоголя, кофе и даже чая.

Также ранее появилось фото, на котором видно, как певица нарядилась в оригинальное платье с целомудренным закрытым верхом, но зато раскрепощенным низом - таких разрезов публика еще не видела, они доходили почти до талии. Таким образом, все внимание на мощные бедра красотки, которыми та, конечно не соблазнила разве что слепого.

"Просто замечательно❤️❤️😍", "Мне нравится это платье", "У нее уникальный стиль, она впечатляет ❤️", "Красивая женщина👏","Элегантность - неотъемлемая черта вашей личности ❤️😍", "Я представляю, как ты будешь голой, мне бы очень хотелось... 😍" - пишут пользователи.

Напомним, что 51-летняя Лопес в крошечном топике отбросила стыд, выпятив формы: "Прекрасно"

Как сообщала Politeka, 51-річна Лопес в пикантной позе сверкнула своей гордостью в приспущеной рубашке: "Посля свидания..."