Актриса и певица Дженнифер Лопес в маленьком топе удивила образом на тренировке

Исполнительница несмотря на загруженный график старается всегда тренироваться в одном темпе. Причем с возрастом она занимается даже больше, чем в начале карьеры, когда ей хватало только тренировок по танцам. Теперь Лопес занимается йогой, спортивными танцами, занятиями в спортзале вместе с двумя тренерами.

На фото видно, что кожа Лопес в отличном состоянии, почти в 52 года звезда выглядит действительно роскошно, а ее вид молодит ее на все двадцать лет. Причем может звезда и интриговать. В белом крошечном топике она хорошо показала себя без смущения. Отсутствие лифа только сделало ее образ привлекательнее.

Ради таких форм Лопес ест только свежие продукты, потому что нуждается в качественной энергии для своих занятий. Основой рациона певицы являются овощи и фрукты, но может позволить себе небольшую порцию «не самой здоровой пищи».

«Я верю, что если ты заботишься о себе и остаешься здоровым, то сможешь лучше позаботиться о тех, кто тебе дорог», - рассказывала ранее Лопес.

Как можно заметить, чаще всего на публике и личных селфи Лопес показывает себя с ярким макияжем, напоминая о своей косметике – новом бренде, который Дженнифер презентовала пару месяцев назад. При этом звезда прячет свои волосы под париками и носит длинные накладные локоны, тогда как у самой они сейчас довольно короткие и пушистые.

Фанаты сразу отреагировали:

«Я люблю тебя; 😍 Красиво; безумно красивая дама, прекрасно; Королева; Моя королева; как бразильская кукла; Этот живот сведет с ума многих; Безумие какое-то, это дама вообще не стареет, увлекательно💖💋 Джен такая хвастунишка, ей идет; Я так тебя люблю ❤️❤️; какой живот, я тоже хочу так выглядеть, но мне даже не 30», - пишут фанаты.

Напомним, Дженнифер Лопес в ковбойской шляпе избавилась от одежды, заставив мужчин нервничать: горячие кадры

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".