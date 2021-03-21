Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес выглядит довольно роскошно для своего 51-летнего возраста

Популярная исполнительница не знает усталости, ведь успевает петь, сниматься в сериалах, учиться новым танцам, уже изучала танцы на пилоне, открыла собственный бренд косметики и при этом все еще находит время на себя. Дженнифер Лопес также часто принимает участие в фотосессиях.

Как видно на одном из фото, звезде все еще есть что показать, уже летом этого года ей исполнится 52, но выглядит Лопес на хорошие 30 лет. Ухоженная кожа, идеальный стиль и макияж превращают ее чуть ли не в модель. В черном платье с массивными рюшами и аккуратной укладкой Дженнифер превратилась в роковую красотку.

Рацион непосредственно влияет на здоровье любого организма. Поэтому Лопес подобрала для себя продукты, которые насыщали организм только полезными свойствами.

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Джей Ло не скрывает, что помешана на регулярном и тщательном очищении лица. После тренировки актриса хорошо очищает ее от загрязнений и делает уходовые процедуры. Очень важно ее увлажнять и наполнять полезными сыворотками. Также Лопес всегда наносит санскрин и только после этого делает макияж.

В целом, красотка очень следит за фигурой, питанием и распорядком дня. Именно поэтому звезда так идеально выглядит. Несмотря на это пользователи сети все же иногда с ностальгией вспоминают старые образы и фото знаменитости.

Красотка задрала одежду, сверкнув тонкой талией и плоским животиком.

"Очень мило 👏👏", "красивая", "Моя любовь, самая се**уальная королева❤️", "Красивая", "Джей Ло моя любовь", "Великолепная", "Синий на тебе хорошо смотрится 😍", "Она настоящая нокаутирующая красота", , "Ты красивая здесь и моложе", "Милый ангел, как роза в футляре", "Вы соблазнительная и страстная женщина", - написали пользователи сети.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес тряхнула "стариной" в платье с непристойными разрезами до самой талии: "Огненная дива".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в цветном боди устроила запретные игры на сцене, расставив ноги: "Это же не пляж!"