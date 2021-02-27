Актриса и певица Дженнифер Лопес всколыхнула Сеть слишком дерзким образом
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 51-летней звезды в Инстаграм опубликовали интересное фото, на отором Джей Ло предстала в сумасшедшем наряде.
Так, знаменитость, над которой время неподвластно, еще раз доказала, что даст фору любым молоденьким красоткам.
Лопес позировала, скорее всего, в одном из своих сценических образов, облачившись в платье, состоящее из полупрозрачной длинной юбки с безумным разрезом до бедра и верха с кожаными ремнями, которыми та дерзко стянула свои "дыньки".
Босоножки на высокой шпильке, яркий макияж в бронозвых тонах и прическа с эффектом мокрых волос дополнили этот шикарный лук.
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Пользователи с восторгом кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:
"Такая красивая 🙌"
"Вне шика!!!"
"Элегантная и красивая, люблю тебя😍"
"Она даже не выглядит так, будто хоть на чуть-чуть постарела. Она такая великолепная"
"Никто не устоит от такого зрелища"
"25-летние позавидуют"
Ранее мы рассказывали, Лопес довела публику до слез, выставив трогательное видео со своими двойняшками. Эмми и Максу на днях исполнилось 13 лет. Звезда изумилась, как быстро летит время, и посвятила детям песню.
"Я написала эту песню «Шаг за шагом», когда близнецам было шесть недель... Макс уже пытался свернуться калачиком и встать со стула... Я подумала: «Куда ты идешь, малыш? Куда ты бежишь?» Все, что я могла подумать, это прежде, чем они станут бегать вокруг, - я хотела б, чтобы все это замедлилось! И следующее, что я вижу... бум ... 13!", - Дженифер излила душу в подписи.
Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.
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