Актриса и певица Дженнифер Лопес всколыхнула Сеть слишком дерзким образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 51-летней звезды в Инстаграм опубликовали интересное фото, на отором Джей Ло предстала в сумасшедшем наряде.

Так, знаменитость, над которой время неподвластно, еще раз доказала, что даст фору любым молоденьким красоткам.

Лопес позировала, скорее всего, в одном из своих сценических образов, облачившись в платье, состоящее из полупрозрачной длинной юбки с безумным разрезом до бедра и верха с кожаными ремнями, которыми та дерзко стянула свои "дыньки".

Босоножки на высокой шпильке, яркий макияж в бронозвых тонах и прическа с эффектом мокрых волос дополнили этот шикарный лук.

Пользователи с восторгом кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Такая красивая 🙌"

"Вне шика!!!"

"Элегантная и красивая, люблю тебя😍"

"Она даже не выглядит так, будто хоть на чуть-чуть постарела. Она такая великолепная"

"Никто не устоит от такого зрелища"

"25-летние позавидуют"

Ранее мы рассказывали, Лопес довела публику до слез, выставив трогательное видео со своими двойняшками. Эмми и Максу на днях исполнилось 13 лет. Звезда изумилась, как быстро летит время, и посвятила детям песню.

"Я написала эту песню «Шаг за шагом», когда близнецам было шесть недель... Макс уже пытался свернуться калачиком и встать со стула... Я подумала: «Куда ты идешь, малыш? Куда ты бежишь?» Все, что я могла подумать, это прежде, чем они станут бегать вокруг, - я хотела б, чтобы все это замедлилось! И следующее, что я вижу... бум ... 13!", - Дженифер излила душу в подписи.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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