Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес перестаралась с пикантностью на концерте

Артистка в последнее время все больше времени уделяет подготовке к своим выступлениям и съемкам в новом сериале, где ей предстоит сыграть важную роль. В это время, желая поддержать артистку, фанаты активно делятся личными кадрами звезды и восхищаются ее красотой на концертах.

Как можно заметить, выглядит 51-летняя исполнительница, более чем уверенной в себе, ведь ради подтянутой фигуры потеет в зале четыре раза в неделю, ходит на йогу, спортивные танцы и занимается с возлюбленным отдельно.

Во время выступления Лопес не скромничает, ведь ей есть что показать. Тонкий лиф с блестками и нижняя часть костюма, более напоминающая белье, подчеркнули формы Лопес. Колготки в крупную клетку с имитацией подвязок, а также вечерний макияж превратили звезду в настоящую диву.

«Красивая; 🔥Приятно🔥;Красивый образ; Мне нравятся твои позы; Как ты богат, мое небо, ты женщина огня; Я люблю JLo – Сказочная женщина! Настоящая красота xx; ️ боже мой; Прекрасная маленькая принцесса 🥀😍; Она красивая; Настоящая чувственность ... Намного больше, чем у других молодых женщин ... 👍; Вы любите поесть?; бессовестный соблазн», - написали фанаты.

Как можно заметить также и с рекламных фото знаменитости, у Лопес также можно поучится не только танцам, но и как стильно выглядеть, не обращая внимания на возраст. В коротких цветастых шортах с необычным принтом и в белой расстегнутой рубашке артистка выглядела весьма соблазнительно и изящно.

Что не удивительно, ведь акцент на стройных ногах и пикантная деталь с вырезом на бюсте сделали лук Дженнифер безупречным. Как можно заметить, сама артистка любит демонстрировать на публике настоящие мексиканские страсти.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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