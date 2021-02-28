Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес на пляже снова произвела фурор

Дженнифер Лопес привыкла получать сотни комплиментов от фанатов каждый день. Артистка очень сильно увлечена спортом и здоровым образом жизни, поэтому ее фигура находится всегда в отличной форме. Поддерживая свой образ в целом, Лопес также периодически публикует дерзкие кадры в Инстаграм.

Не отстают и фанаты знаменитости, отслеживающие все ее появления на прогулках. К примеру, отдых Лопес на пляже в эффектном изумрудном купальнике с декольте до пупка вызвал немалые споры в сети.

Не скрывая пышных форм, артистка прогулялась на пляже и вильнула бедрами на камеру, ведь она ничего не стесняется. Чтобы доказать, что она не использует уколы красоты, Лопес также решила показывать себя без макияжа и фотошопа, опровергая слухи о том, как много она себе сделала и изменила.

До этого 51-летняя звезда создала образ светской львицы и на выступлениях преподносит себя соответствующе. В коротком серебристом мини-платье Дженнифер не смогла прикрыть достоинства и ее маленький наряд тут же задрался посреди выступления.

«Красивое тело, какая роскошная; правильно, хватит сдерживаться; Джен, не балуйся!; какие благородные порывы;Красота неимоверная, хватит двигаться; рассмотрите поближе; богатый 🎃 отъезд; моя любовь; но все вкусно спасибо; Ух, она идеальна 😩✨; Невозможно смотреть на вас без остановки сердца».

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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