Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в костюме, напоминающем купальник, повеселилась на концерте

Популярная исполнительница устраивает шоу на концертах, выкладываясь на полную. А чтобы удивлять публику, Лопес старается подбирать максимально открытые и подчеркивающие ее достоинства наряды. Также звезда не скрывает фигуру в танце, поэтому во время ее выступлений поклонники всегда сражены на повал.

Все дело в том, что Лопес занимается спортивными и латиноамериканскими танцами, а в прошлом году для участия в съемках фильма «Стриптизерши» она даже училась танцам на пилоне. Теперь на выступлениях Лопес уделяет внимание растяжке и акробатичным трюкам. Максимально открытые боди и костюмы, сделанные под купальники, никого не оставляют в стороне.

На одном из фото видно, как Лопес раскованно сидит на стуле и сверкает достоинствами с расставленными ногами и смелой улыбкой. Провокативная поза не оставила фанатов в сторонне:

«🤮 ты меня разочаровываешь;Всем бы в таком возрасте быть такими как Дженифер👍; это нереальное божественное чудо; Хватит вилять хвостом; Это же не пляж!;Мне это нравится; Маленькая вещь, маленькое бикини на сцене?; Ты мне нравишься ❤️; такая поза только для опасных; ну это слишком уже, зачем так сидеть, сдвиньте ноги».

У многих 51-летняя знаменитая певица Дженнифер Лопес вызывает удивление, ведь артистка не мелочится – всегда появляется на концертах в пикантном виде, не стесняется демонстрировать формы на пляже, а также уверяет, что создала уникальную косметику. При этом Дженнифер заявляет, что с собой ничего не делала и ее внешний вид — только ее собственная заслуга.

Недавно фанаты поделились яркими кадрами, на которых Лопес в домашнем виде прогуливалась на улице. Певица прогулялась в белой майке, которую после задрала и похвасталась прессом, а после показала формы на камеру, повернувшись доком. Лопес сверкнула ягодицами в леопардовых лосинах.

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