Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в ярком костюме восхитила подкачанной фигурой

В любой период своей жизни Дженнифер старается максимально уделять время уходу за собой и своим телом. Лопес была настолько увлечена ранее этим занятием, что даже открыла собственный бренд косметики и успешно его продвигает, мотивируя тем, что создала нечто особенное.

Глядя на фото 51-летней знаменитости, которой через три месяца будет 52, сложно поверить, что она в плохой форме. Идеальная кожа, подтянутая фигура и ухоженное лицо без пластики, как уверяет сама Лопес и ее косметолог, выглядят и правда очень хорошо.

На снимке можно заметить, что во время своих выступлений Лопес также отдает всю себя. Цветной костюм, подчеркивающий ноги звезды, совсем не скрыл ее форм, а наоборот, подчеркнул их.

Дженнифер призналась ранее, что иногда любит побаловать себя вкусной едой, но потом переходит на протеиновые коктейли. Певица очень много времени уделяет тренировкам. Она танцует в своей домашней студии и смешивает свои тренировки с йогой, круговыми тренировками и поднятием тяжестей.

Роковая фотосессия в красном платье с Лопес была не менее популярна ранее. Ведь часть наряда оказалась намеренно откинута, чтобы можно было увидеть формы Дженнифер, которая позировала без белья, выставляя напоказ самое интересное:

«Тебе нужен мексиканец, снова в поиске мужа; прекрасная одинокая дама; Прекрасный бог благословит тебя и твою семью; никакой муж не нужен🔥 Джен обжигает😍 аж кипит; Сожалею, что слышал о твоем расколе с Родом; Так что оставайся сильной леди; Шокирован, услышав печальные новости Дженнифер о тебе и А Роде. Он пожалеет! Думаю о тебе. Люблю тебя всегда. Будь сильной, Дженнифер ❤❤», - написали фанаты.

Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес показала, как получает наслаждение в руках накаченного красавца: "Идеальная пара".