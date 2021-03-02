Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в черном боди показала пикантный образ

Дженнифер Лопес всегда ухаживает за собой с особой тщательностью, ведь в 51 год она желает выглядеть достойно и привлекательно. При этом артистка совсем не стремится к худобе — она придерживается сбалансированного питания, богатого полезными веществами.

Как видно на очередном пикантном снимке Лопес, позирующей на постели в черном боди, ей скрывать нечего. При этом звезда способна поразить роскошными формами и идеальной кожей благодаря правильному уходу за собой.

Иногда утром Дженнифер также ест овсяную кашу со свежими ягодами. Типичный ланч певицы включает филе лосося с овощным салатом. На ужин Дженнифер предпочитает рис или батат с бобами, а также свинину или курицу в пуэрториканском стиле. Ради упругости кожи звезда пьет много воды и постоянно увлажняет кожу специальными кремами и маслами. В целом, все напитки Дженнифер заменила водой.

День назад у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. 51-летняя звезда надела неприличный купальник, который практически ничего не смог скрыть. Актриса села на пол и сфотографировала себя в зеркале.

«Слишком горячо», «Какая красивая», «Это просто огонь! Приручите кошечку», «Джен, ты богиня», «Я могу смотреть на это тело вечно. Как тебе удается держать себя в такой форме», «Уберите детей от экранов», - пишут пользователи сети.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес выставила напоказ свое главное "богатство": "Аж сердце прихватило".