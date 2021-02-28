Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес покрутила формами в неприличном костюме на концерте

Звезда привыкла к пристальному вниманию поклонников, поэтому ради удачного выхода на сцену примеряет довольно пикантные и несдержанные наряды. Страстные танцы, пляски с микрофоном и неприличные танцы с мужчинами между песнями прославили Лопес не меньше, чем ее клипы.

51-летняя звезда создала образ светской львицы и на выступлениях преподносит себя соответствующе. В коротком серебристом мини-платье Дженнифер не смогла прикрыть достоинства и ее маленький наряд тут же задрался посреди выступления.

Впрочем, поклонникам данный момент наоборот понравился:

«Красивое тело, какая роскошная; правильно, хватит сдерживаться; какие благородные порывы;Красота неимоверная, хватит двигаться; рассмотрите поближе; богатый 🎃 отъезд; моя любовь; но все вкусно спасибо; Ух, она идеальна 😩✨; Невозможно смотреть на вас без остановки сердца».

Как можно заметить, выглядит 51-летняя исполнительница, более чем уверенной в себе, ведь ради подтянутой фигуры потеет в зале четыре раза в неделю, ходит на йогу, спортивные танцы и занимается с возлюбленным отдельно.

Во время выступления Лопес не скромничает, ведь ей есть что показать. Тонкий лиф с блестками и нижняя часть костюма, более напоминающая белье, подчеркнули формы Лопес. Колготки в крупную клетку с имитацией подвязок, а также вечерний макияж превратили звезду в настоящую диву.

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