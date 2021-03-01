Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала свои нежности с будущим мужем бейсболистом, Алексом Родригесом

Пара с 2017 года вместе, передает Politeka.net. Спустя два года отношений спортсмен сделал Дженнифер предложение и влюбленные стали готовиться к пышной свадьбе, однако карантин в 2020-ом помешал планам.

Однако влюбленные не расстраиваются и продолжают делиться счастьем.

Так, Лопес разместила в Инстаграм несколько снимков, в которых она целуется и обнимается с будущим супругом.

Пара оделась в светлые цвета. Стильные аксессуары завершили их образы.

Джей Ло будто таяла в руках бойфренда, она улыбалась, заражая совей улыбкой.

"С Днем независимости Доминиканской Республики", - написала звезда.

За час пост собрал более 500 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети присоединились к поздравлению, а также написали много приятных слов в сторону будущих супругов.

"Идеальная пара", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес, прежде чем сыграть свадьбу, заставила Родригеса подписать брачный контракт. Певица прописала штраф за измену: если она узнает, что у мужа появилась любовница, то он должен будет заплатить ей четверть миллиона долларов.

Дело в том, что в сети то и дело всплывает информация о любовных похождениях Родригеса.

Одна из пассий даже шантажировала бейсболиста их личной перепиской, требуя внушительную сумму в обмен на молчание.

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