Известный актер Виталий Борисюк, муж Ольги Сумской за кулисами рассказал, почему пришел на песенный конкурс

После выступления на "Голосе страны" Виталия Борисюка, многим фанатам стало интересно, для чего известному артисту участвовать в песенном проекте. На Youtube-канале "Голоса" расспросили Виталия, что послужило толчком для участия, передает Politeka.net.

Во-первых, Виталий впервые заявил о себе как о певце, хотя считает себя отличным поющим актером. Однако, через то, что все спектакли и концертные программы перенесли, он решил испытать себя на песенном площадке страны.

"Спектакли все перенесли, концертные программы тоже, ну что делать?", - ответил актер на вопрос ведущего.

Также Виталий рассказал, что он очень певучий актер, пел и в школе, и в институте. Вспоминает, как участвовал в первом мюзикле в театре Леси Украинки.

"Первый классический американский мюзикл по Вольтеру 9 месяцев репетиций, главная роль Кандид, или Простодушный, выполнил 13 вокальных партий", - гордится Виталий.

Актер заявил, что по жизни поет, а также занимается обработкой и аранжировкой и очень много песен поет со своей женой.

"Ну вы же знаете, как это надо делать, сколько вкладывать средства. В прошлом году делал сольные концерты на Донбассе. Хотелось бы и в дальнейшем это делать, очень много новых песен, и наших композиторов и своих, сделаны аранжировки классные треки, некоторые уже сейчас звучат на "Европе плюс", и звучали на радио "Шансон", на наших медийных площадках. Однако, эта проклятая пандемия все перечеркнула, зато я попал на "Голос країни", - радуется Борисюк.

Также, Виталий признался, что пел песню для Тины Кароль, очень хотел, чтобы она вернулась. Специально подобрал песню более классическую, близкую Тени по духу. Только...

Тогда ведущий предложил сказать Тине все, что Борисюк о ней думает:

"О, мы гордимся Тиной, она роскошная и потрясающая женщина, певица, мы с Ольгой всегда с наслаждением смотрим и слушаем ее", - добавил в завершение Борисюк.

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