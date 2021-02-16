Користувачі YouTube, рознесли виступ Віталія Борисюка

Актор Віталій Борисюк підкорив суддів шоу" Голос країни "виступом, заспівавши італійську пісню Джоша Гробана"Per Te". Однак, глядачі розкритикували Борисюка, і продюсерів шоу, заявивши, що не будуть дивитися програму в такому «нафталіновому» форматі, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця)

У колонці коментарів під виступом актора Борисюка вибухнув цілий шквал негативних відгуків. Шанувальників здивував той факт, що Виконавцю 57 років, він заслужений артист України, але прийшов на шоу, для простих людей. Багато звернулися до Борисюка, " Дай дорогу молодим!"

Деякі звинуватили в допуску такого артиста на сцену "голосу" продюсерів і організаторів, вони написали:

"Після цього "голос" дивитись не буду. Віталій дай молодим шанс", Що ти там забув??? В театрі ролі закінчились? Ти що з голоду пухнеш?", "Організатори вбивають конукурс. Продюсерів на мило", " Ніхто не повернувся бо є талановитіші виконавці-Виннику не соромно? Він знав хто співає. Блат завжди попереду", " Мда вже, я звичайно не проти, але знову-таки що тут робить знаменитий артист, якщо це шоу для простих людей???"

Багатьох розчарувала вимова співака, глядачі ускладнювали український акцент в італійській пісні:

"O mamma mia! Як за італійський прикро! За що він з ним так?", "Поганий італійський і жахливе виконання, зіпсував таку красиву пісню (((((", " нафталін лізе в шоу як комарі на світло)))))", "як на мене видно, що проплачено. Винник вже вдруге так робить", " Ну, це вже зовсім дурня якась. Для його "просування" потрібно змінити ВСЕ, що це за зачіска яка не змінювалась з часів його молодості. Віталік, так сумувати за молодістю .... Вона не повернеться. Або зміни свій імідж "хлопця сімдесятих"або не пхайся в шоу-бізнес не ганьба, Старий гідно".

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