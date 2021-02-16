Пользователи YouTube, разнесли выступление Виталия Борисюка

Актер Виталий Борисюк покорил судей шоу "Голос країни" выступлением, спев итальянскую песню Джоша Гробана "Per Te". Однако, зрители раскритиковали Борисюка, и продюсеров шоу, заявив, что не будут смотреть программу в таком «нафталиновом» формате, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца)

В колонке комментариев под выступлением актера Борисюка разразился целый шквал негативных отзывов. Поклонников удивил то факт, что исполнителю 57 лет, он заслуженный артист Украины, но пришел на шоу, для простых людей. Многие обратились к Борисюку, "Дай дорогу молодым!"

Некоторые обвинили в допуске такого артиста на сцену "Голоса" продюсеров и организаторов, они написали:

"Після цього ''голос'' дивитись не буду. Віталій дай молодим шанс", Що ти там забув??? В театрі ролі закінчились? Ти що з голоду пухнеш?", "Організатори вбивають конукурс. Продюсерів на мило", "Ніхто не повернувся бо є талановитіші співаки- Виннику не соромно? Він знав хто співає. Блат завжди попереду", "Мда уж, я конечно не против, но опять-таки что здесь делает знаменитый артист, если это шоу для простых людей???"

Многих разочаровало произношение певца, зрители услішали украинский акцент в итальянской песне:

"O mamma mia! Как за итальянский обидно! За что он с ним так?", "Плохой итальянский и ужасное исполнение, испортил такую красивую песню(((((", "нафталін лізе в шоу як комарі на світло )))))", "Как по мне видно, что проплачено. Винник уже второй раз так делает", "Ну, це вже зовсім дурня якась. Для його "просування" потрібно змінити ВСЕ, що це за зачіска яка не змінювалась з часів його молодості. Віталік, так сумувати за молодістю .... Вона не повернеться. Або зміни свій імідж "парня семідесятих" або не пхайся в шоу-бізнес не позорься, старій достойно".

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