Известная украинская актриса Ольга Сумская восхитила красивым чтением поэзии и необычным нарядом
Ольга Сумская в свои 54 года восхищает ухоженным видом и красотой, а также покоряет талантом. В своем Instagram Stories актриса еще раз доказала, что не зря носит звание народной артистки Украины, на несколько минут перевоплотившись в украинскую писательницу Лесю Украинку, пишет Politeka.net.
Актриса показала видео, в котором напомнила легендарный стих Леси Украинка "Contra spem spero!" о жажде жизни несмотря на любые невзгоды и тяжести. Ольга Сумская предстала в красивой богато вышитой украинской рубашке с необычными рукавами, а вместо бус и коралей ее грудь украсили традиционные украинские згарды в виде массивных крестов.
Дополнила народный образ артистки длинная жилетка коричневого цвета. Но также Ольга Сумская не побоялась внести немного современных тенденций в свой наряд. Актриса смело надела под вышиванку кожаные брюки черного цвета и высокие сапоги того же цвета. А чтобы завершить свой образ, Сумская распустила свои роскошные светлые волосы и сделала красивый макияж.
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На видео Ольга Сумская записывала на камеру выразительное чтение стиха украинской писательницы, посвященное 150-лнтию с дня рождения Леси Украинки. Актриса смотрела в камеру и красиво проговаривала легендарные строки, вкладывая в каждую строчку и в каждое слово свою душу.
"Нет, я хочу сквозь слезы смеяться, среди бедствия петь песни, без надежды таки надеяться, жить хочу! Прочь, думы печальные!",- с особой выразительностью прочила Сумская.
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