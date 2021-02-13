Не всегда звездам удается найти свою вторую половинку и прожить с ней много лет, поэтому такие счастливчики особо ценны

Давайте познакомимся со знаменитыми парами, которые много лет вместе, передает Politeka.net. Интересно, как они выглядели раньше и сейчас...

Звезда "Квартал 95" Елена Кравец со своим мужем, Сергеем, познакомилась в студенческие годы, когда оба играли в составе команды КВН "95 квартал". Несколько лет влюбленные встречались, а в сентябре 2002 сыграли свадьбу. На тот момент Елена была беременна своей первой дочкой.

Певица Настя Каменских и рэпер Потап познакомились в 2006 году. Тогда рэпер искал вокалистку для своего нового проекта. Оба друг другу не понравились, но позже решили начать сотрудничество и добились большого успеха, хотя и не были приятелями.

На тот момент Потап был женат, и об отношениях с Настей не могло идти и речи. Однако позже у Потапа и Насти закрутился роман. Рэпер развелся, а влюбленные еще долго скрывали свои отношения, но в итоге женились в 2019 году.

Певцы Надя Дорофеева и Владимир Дантес познакомились в 2011 году в поезде, когда ехали на совместный концерт. Оба на следующий день обменялись телефонами, а уже через неделю стали жить вместе. Владимир делал предложение Наде целых три раза. Когда у пары появилась возможность, она сыграла свадьбу, а именно - в 2015 году.

Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк влюбились в 1991 году. 14 февраля звезда нашла на своем гримерном столике шоколадное сердце, а в нем записку "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад". Именно тогда актриса поняла, что влюбилась. Артистка развелась с первым мужем. А через пять лет отношений Ольга и Виталий поженились.

Артисты Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на шоу "Голос країни" в 2011 году. Певец на то время был женат, но не смог сдержать чувств и ушел от супруги ради любимой.

Через четыре года дочь Нины Матвиенко забеременела и родила дочь Нину. А поженилась пара в 2017 году.

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