Популярний український співак Олег Винник показав артистів, які найсильніше вразили його в новому ефірі "Голосу країни"

Як відомо, Винник приєднався до трьох інших виконавців у складі наставників шоу "Голос країни". У новому випуску програми до його команди приєдналися відразу кілька виконавців.

Серед них виявилися дівчата з етно-дуету Folk Ladies - Віка і Аліна.

"Сучасні чарівні українські красуні, професійно володіють фольклорним вокалом", - розповів про них Винник.

Ще одним виконавцем з команди співака став Роман Семенчук.

"Рокер зі сталевим характером і дуже цікавим голосом", - як охарактеризував його Винник.

Крім того, до його команди приєднався чоловік, «який не потребує представлення» - актор Віталій Борисюк.

Винник також розгледів "величезний потенціал" у музиканта Сергія Коваленка.

Шанувальники співака тут же почали обговорювати його вибір.

"Круті дівчатка заспівали дуже красиво", "Легенда в команді, тільки у Вас! Тому Ви легендарний тренер прекрасні учасники і прекрасний тренер", "відмінна команда прекрасні голоси перемога у вас в кишені", "з такими учасниками і таким прекрасним тренером, перемога за Вами!", "Чарівна команда у містера Щастя! Ви молодець зібрати таку команду це класно", "які голосисті дівчатка", - пишуть люди.

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