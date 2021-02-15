Актор Віталій Борисюк підкорив суддів шоу "Голос країни" виступом, присвяченим своїй дружині Ользі Сумській

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram зробили свіжий пост, повідомивши, що 57-річний чоловік Сумської проходить далі й продовжить боротися за титул найталановитішого вокаліста країни в команді Олега Винника.

Не дивно, що саме 14 лютого, в День святого Валентина, Борисюк вирішив присвятити виступ коханій жінці, виконавши пісню Джоша Гробана "Per Te".

За словами Віталія, "Голос країни" став для нього авантюрою, на яку його підбила дружина.

"Вона - головна натхненниця в музичній творчості. Я дякую богові, що в моєму житті з'явилася найголовніша жінка, вона для мене номер один", - зізнався актор перед виступом, не називаючи імені коханої.

Підкорений оксамитовим голосом, Винник натиснув на червону кнопку і в останні секунди виступу розгорнув своє крісло. Співак здивувався, дізнавшись, хто стоїть перед ним і згадав, що колись саме Сумська пророкувала йому, тоді ще невідомому, успішну кар'єру.

"Скажу відверто, твоя дружина Оля першою в Україні заявила мені, що цей білявий блакитноокий хлопець ще про себе заявить. Це було на пляжі! Караоке на пляжі було. Оля завжди дивиться у воду. Знала все заздалегідь, що коли я буду в "Голосі" і ти будеш тут. Я такий щасливий. Віталій, не ревнуй...", - емоційно відреагував Винник, запросивши Борисюка в свою команду.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати подію:

"Супер виступ 👏 👏"

"Дуже класний. Я в захваті. Бажаю Віталію Борисюку дійти до фіналу.👏🔥"

"Мені дуже подобається Віталій!!!! Удачі йому:)))) я буду за нього :)"

"Молодець. Але не вірю, що журі не знає, коли співають зірки... маячня, була б звичайна людина, ніхто б і не повернувся..."

Нагадаємо, що задоволена Сумська показала, чим займається з чоловіком в купе поїзда: "Я в захваті»