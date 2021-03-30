Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес впечатлила обнаженным видом

Как пишет Politeka.net, в начале своей карьеры Лопес выглядела более натурально и природно, чем она выглядит сейчас. Это неудивительно, ведь за годы работы в шоу-бизнесе звезде пришлось множество раз сменить имидж, а также испробовать на себе все тренды.

Джей Ло за свою жизнь много раз меняла цвет волос. Она была как блондинкой, так и брюнеткой. Однако ее натуральный цвет очень близок к каштановому оттенку. На одной из фан-страничек в Инстаграм появилось архивное фото Лопес, на котором она предстала еще совсем юной. Несмотря на это, кадр получился очень горячим, ведь звезда позировала для него без одежды.

На фото Лопес предстала в одной ковбойской шляпе. Пышную грудь она прикрыла руками, заставив мужчин-поклонников понервничать. Лицо Джей Ло подкупало естественной красотой и моложавым видом, а волосы удачно гармонировали с неброским макияжем.

Ранее мы писали, что 51-летняя Дженнифер Лопес покрасовалась в весенних нарядах, одним из которых стал образ в цветных шортах с высокой талией и белой рубашке, которую звезда расстегнула, несмотря на то, что была без лифчика.

Напомним, что 51-летняя Дженнифер Лопес обтянулась латексом, сверкая упругими "кокосами": "Какая дива".

А еще Politeka писала, что 51-летняя Лопес поплескалась в бассейне в модном микро-бикини: "Горячее молодых".

Также Politeka сообщала, что Дженнифер Лопес в купальнике с непристойным вырезом устроила переполох на пляже: "Нимфа парит".