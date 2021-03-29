Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес у яскравому купальнику підкреслила найголовніші місця

Виконавиця не сидить на місці – зараз Лопес готується до зйомок в серіалі від Нетфлікс, де зіграє знакову для себе роль. Також Лопес просуває власний косметичний бренд, заявляючи, що це може врятувати вашу шкіру. І при цьому артистка приділяє час своїм красуням-дочкам, з якими проводить час вдома.

На фан-акаунтах все частіше з'являються фото з Лопес, відпочиваючої на пляжі в бікіні або біля басейну. Це й не дивно, адже співачка виглядає років на двадцять молодше свого віку, тому багато хто хоче переконається в тому, яка ж насправді у Дженніфер фігура і стан шкіри.

На таких знімках видно, що Лопес сяє без блиску на тілі завдяки правильному догляду, жоден купальник не приховає її гідності, адже над такою фігурою Лопес працювала дуже довго. Особливо для того, щоб блищати на сцені.

Доглянуте світле обличчя без зморшок викликає подив, адже на думку фанатів, без ботокса таке навряд чи було б можливим.

В одному з інтерв'ю Джей Ло розповіла, що навіть на вечірках або зустрічах з друзями, вона замовляє щось корисне, не п'є і просто намагається корисно харчуватися. Причому заради фігури Дженніфер ніколи не відмовляється від відвідування спортзалу.

"Така красива 😍; так тебе люблю !! Щаслива п'ятниця у тебе була, Джен; Королева; завжди так приголомшливо; Ясс королева світіння божевільне; Ух! Палаючий вогонь; Ти така приголомшлива, вау😻; Уля-ля, яка троянда, Я сумував за тобою, мама; чорт візьми, твої Селфі-щось ще краще; така красива; ти така красива 🥺❤️; хах-досить дух захоплювати! 🥺 ; Ти світишся❤❤️; Моя королева😍; куди пропала ❤; прекрасна принцеса 😍; ти завжди світишся 😍», - пишуть користувачі.

Нагадавши, 51-річна Дженніфер Лопес в чорному ліфчику і в" дірявому "костюмі потрясла виглядом:"на дев'ятому небі".

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