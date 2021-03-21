Известная певица и модель Дженнифер Лопес показала себя, в очередной раз впечатлив образом

На фото Дженнифер показалась в прозрачном наряде с вырезами в виде кругов. Красотка сидела, расставив ножки, а волосы собрала в хвост. Лопес распахнула наряд, демонстрируя под ним мини-топ, из которого прямо выпирал бюст. Кадр получился довольно интересным, ведь образ подобран идеально. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На девятом небе", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти полмиллиона лайкков и написали комментарии:

"Милый вид, милый?", "Если вы читаете это, я хочу пожелать вам и вашей семье счастливого воскресенья", "Ты привлекательная", "Когда ты встречаешься, это заводит", "Как провести эту ночь?", "Ух ты, потрясающе красивый вид", "Первый комментарий", "Прекрасно красиво!", "Великолепная".

Мы писали, что известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес выглядит довольно роскошно для своего 51-летнего возраста.

Как видно на одном из фото, звезде все еще есть что показать, уже летом этого года ей исполнится 52, но выглядит Лопес на хорошие 30 лет. Ухоженная кожа, идеальный стиль и макияж превращают ее чуть ли не в модель.

Напомним, Дженнифер Лопес без штанов и комплексов на пляже взбудоражила упругими "булочками"

А еще Politeka писала, что 51-летняя Лопес после слухов о разводе появилась в свадебном платье, поразив размером декольте

Также Politeka сообщала, что 51-летняя Лопес в джинсовом платье забыла о смущении, показав декольте



