Актриса и певица Дженнифер Лопес впечатлила элегантным образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 51-летней американской звезды в Инстаграм опубликовали свежее фото, на котором Джей Ло сразила неувядающей красотой.

Так, знаменитость позировала в кремовом мини-платье с широким V-образным вырезом на груди и приталенном на поясе. Дженнифер сидела в кресле, слегка задрав юбку и сложив ногу на ногу. От такой упругой и гладенькой красоты захватывает дух. Бежевые туфли на шпильке, нежный макияж в розовых тонах и слегка растрепанная прическа придали особого шарма ее луку.

"Бог сделал тебя такой красивой... Он вложил в тебя изюминки, привел в мир, зная, что ты будешь красивой женщиной внутри и снаружи, и с таким прекрасным сердцем, и что ты будешь особенной для людей ♥♥ ️@jlo", - восторгается Лопес автор поста.

Пользователи, в большинстве своем, согласились с ним:

"Он сделал вас такой чудесной ❤️"

"Ага, с ее гламурной командой. Выглядит она просто, невзрачно😉"

"Ты вечно юная красавица 💅 👏"

"Не позволяй ничему тебя сбить, дорогая❤️"

"Роскошное тело, о, мамасита😘"

Ранее мы рассказывали, как Джей Ло вызвала бурю эмоций своим образом в "зеркальном" мини-платье, в котором козыряла на одной из красных дорожек.

Певица буквально ослепила своей красотой. Наряд позволил публике насладиться ее упругими ножками и не менее упругим бюстом, вынырнувшим из декольте.

"Один из моих любимых образов на Грэмми! @jlo в 2011 году!", - подписал фото автор поста.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес тряхнула "стариной" в платье с непристойными разрезами до самой талии: "Огненная дива".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в цветном боди устроила запретные игры на сцене, расставив ноги: "Это же не пляж!"