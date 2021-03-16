Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес будет выглядеть роскошно даже в обычном белом платье

Всемирно известная актриса, певица и с недавних пор владелица косметического бренда умеет привлечь внимание к себе. Так как Лопес желает как можно чаще появляться на публике, она тщательно следит за собой и старательно развенчивает мифы о том, что пользуется ботоксом.

Тем не менее, поклонники сомневаются в правдивости слов Дженнифер. В 51 год звезда выглядит значительно моложе своих лет, а ее фигура очень подтянутая и ухоженная, словно звезда днюет и ночует в спортзале.

В белом платье лаконичного дизайна, но с довольно открытым декольте, певице удалось показать пышные достоинства с нового ракурса. Причем получилось это у Лопес лучшим образом и без лишней откровенности. В подписи фанаты даже назвали артистку ангелом.

На звезде не было ни массивных украшений, ни яркого макияжа с необычной прической. Главной изюминкой этого лука стало именно платье с декольте.

Также звезда представила ролик, в котором сменила несколько образов.

Джей Ло предстает в дерзком открытом наряде и выстреливает из огромных пистолетов, в толпу. Вместо пуль из оружия вылетают деньги... Кадры из других фильмов, с Дженнифер в главной роли, сменяются кадрами из ее клипов. Также Джей Ло разместила вырезки из статей и заголовки, которые наверняка больно ранят ее.

"Вау", "Какая атмосфера! 😍🙌🏽", "Люблю твое тело😍🙌🏽 ангел", "Я хочу это😘✨", "Надеюсь, сегодня вечером встретимся🧡💚", "Я люблю тебя❤️🔥", "ДжейЛо, украла мое сердце", "Королева", "Бесконечная красота, всегда красивая и удивительная", - отозвались фанаты знаменитости.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес тряхнула "стариной" в платье с непристойными разрезами до самой талии: "Огненная дива".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в цветном боди устроила запретные игры на сцене, расставив ноги: "Это же не пляж!"