Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в джинсовом платье подчеркнула свои лучшие места

После того, как стало известно, что популярная исполнительница рассталась с Алексом Родригесом, к ее жизни снова появился большой интерес среди фанатов и папарацци, ведь артистка никак заявление не комментирует и подробностей не говорит.

Поэтому фанаты лишь публикуют фото с Лопес в разных нарядах и образах, отмечая самые удачные из них.

Как можно заметить, Дженнифер Лопес посвящают уходу за собой не менее часа в день. Сюда входят процедуры для лица и тела. На фото хорошо видно, что упругая кожа Лопес действительно превосходна, а выглядит она лет на двадцать моложе своего возраста.

В коротком простом платье из светло-синей джинсовой ткани Лопес подчеркнула самые лучшие места и, кокетливо выгнувшись, также хвастнула зоной декольте.

В таком виде Лопес может себе это позволить с легкостью, ведь вид у нее просто отменный. Интересно, что для упругости тела, Лопес регулярно использует кокосовое масло, которое питает кожу, сохраняет ее упругость и предотвращает появление растяжек.

Роковая фотосессия в красном платье с Лопес была не менее популярна ранее. Ведь часть наряда оказалась намеренно откинута, чтобы можно было увидеть формы Дженнифер, которая позировала без белья, выставляя напоказ самое интересное:

«Тебе нужен мексиканец, снова в поиске мужа; прекрасная одинокая дама; Прекрасный бог благословит тебя и твою семью; никакой муж не нужен🔥 Джен обжигает😍; Сожалею, что слышал о твоем расколе с Родом; Так что оставайся сильной леди; Шокирован, услышав печальные новости Дженнифер о тебе и А Роде. Он пожалеет! Думаю о тебе. Люблю тебя всегда. Будь сильной, Дженнифер ❤❤», - написали фанаты.

Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес показала, как получает наслаждение в руках накаченного красавца: "Идеальная пара".