Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась в красивом образе

Знаменитая красотка в свой 51 год завораживает внешностью, сообщает Politeka.net. Красотка очень следит за фигурой, питанием и распорядком дня. Именно поэтому звезда так идеально выглядит.

Несмотря на это пользователи сети все же иногда с ностальгией вспоминают старые образы и фото знаменитости.

Так, в одной из групп Джей Ло искусила формами в молодом возрасте. Артистка была в синем топике, нежный бархат обтянул бюст, подчеркнув все самые интимные детали.

Красотка задрала одежду, сверкнув тонкой талией и плоским животиком.

Лопес была также в трусиках, благодаря которым оголились пышные бедра.

"Моя любовь", - написали авторы поста.

Пост за несколько часов собрал около 2000 лайков и много комментариев.

"Очень мило 👏👏", "красивая", "Моя любовь 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 самая се**уальная королева ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС 🔥❤️", "Красивая", "Джей Ло моя любовь", "Великолепная 👏👏", "Синий на тебе хорошо смотрится 😍", "Она настоящая нокаутирующая красота ❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️❤️😍❤️😍❤️😍❤️❤️❤️😉😉😉😉😉😉🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩", "ТЫ - КРАСИВАЯ СУПЕРЗВЕЗДА😍😍", "Ты красивая здесь и моложе", "Милый ангел", "Вы соблазнительная и страстная женщина", - написали пользователи сети, находясь в восторге от красотки.

Отметим, Джей Ло также тщательно ухаживает за кожей, а недавно выпустила собственную линию косметики.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес тряхнула "стариной" в платье с непристойными разрезами до самой талии: "Огненная дива".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в цветном боди устроила запретные игры на сцене, расставив ноги: "Это же не пляж!"