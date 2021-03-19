Известная певица и актриса, непревзойденная Дженнифер Лопес приковала внимание кадрами в свадебном платье
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Дженнифер Лопес разместила несколько кадров в свадебном платье в Доминиканской республике. Красотка показала открытое декольте в пышном дымчатом платье, заставив мужчин забыть о сне.
Актриса позирует на фоне рощи, ветер развевает прозрачные юбки платья, обнажая стройные ножки актрисы. Экстремальное декольте подчеркивает пышные формы придавая образу романтичности. Дженнифер позирует босиком в песке недалеко от пляжа, который виднеется в просчеты между деревьями.
Актриса подписала кадры: "Свадьба из дробовика, Создание фильмов", - таким образом, Джей Ло приоткрыла завесу комедийного фильма, который Лопес продюсирует и в нем играет одну из главных ролей - Дарси.
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Поклонники не забыли прокомментировать фото актрисы, разместив за несколько часов большое количество комментариев:
"Как никогда красиво",
"Мне не терпится посмотреть shotgunwedding", и ты выглядишь чертовски красивой как всегда"
"Моя королева! Выглядишь потрясающе"
"Посмотри на мою великолепную королеву! 😍❤️🔥",
"Безумно красиво!"
"Ты такая красивая, я не могу ♥ ️"
"я люблю тебя, королева !!!"
"Ты буквально захватываешь дух, боже"
"Да, не могу дождаться фильма❤️"
"Ты, как всегда, такая красивая",
- написали поклонники для своей фаворитки.
Напомним, что 51-летняя Лопес в джинсовом платье забыла о смущении, показав декольте: "Джен обжигает"
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