Известная певица и актриса, непревзойденная Дженнифер Лопес приковала внимание кадрами в свадебном платье

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Дженнифер Лопес разместила несколько кадров в свадебном платье в Доминиканской республике. Красотка показала открытое декольте в пышном дымчатом платье, заставив мужчин забыть о сне.

Актриса позирует на фоне рощи, ветер развевает прозрачные юбки платья, обнажая стройные ножки актрисы. Экстремальное декольте подчеркивает пышные формы придавая образу романтичности. Дженнифер позирует босиком в песке недалеко от пляжа, который виднеется в просчеты между деревьями.

Актриса подписала кадры: "Свадьба из дробовика, Создание фильмов", - таким образом, Джей Ло приоткрыла завесу комедийного фильма, который Лопес продюсирует и в нем играет одну из главных ролей - Дарси.

Поклонники не забыли прокомментировать фото актрисы, разместив за несколько часов большое количество комментариев:

"Как никогда красиво",

"Мне не терпится посмотреть shotgunwedding", и ты выглядишь чертовски красивой как всегда"

"Моя королева! Выглядишь потрясающе"

"Посмотри на мою великолепную королеву! 😍❤️🔥",

"Безумно красиво!"

"Ты такая красивая, я не могу ♥ ️"

"я люблю тебя, королева !!!"

"Ты буквально захватываешь дух, боже"

"Да, не могу дождаться фильма❤️"

"Ты, как всегда, такая красивая",

- написали поклонники для своей фаворитки.

Напомним, что 51-летняя Лопес в джинсовом платье забыла о смущении, показав декольте: "Джен обжигает"

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