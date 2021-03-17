Актриса и певица Дженнифер Лопес показала на пляже идеальную и загорелую фигуру

Чтобы всегда выглядеть изящно и достойно, Дженнифер Лопес начала активно ухаживать за собой еще в молодости. Желая избежать провисания кожи и небрежного внешнего вида в любом возрасте, артистка постоянно находится в движении. Она занимается йогой, спортивными танцами, плаванием и многим другим.

Как видно на фан-странице, которая представила в Инстаграм фото Лопес, сама артистка выглядит и правда замечательно. Более того, она не собирается сбавлять обороты и планирует сняться в популярном сериале. После выпуска своего бренда косметики Дженнифер также стала чаще показывать свое тело на пляже.

В черном мини-бикини Лопес с легкостью подчеркнула свои формы, а также доказала ухоженность своей кожи.

Известно также, что артистка не отказывает себе в радостях жизни: от случая к случаю может позволить себе кусок торта. В голодание Джей Ло не верит, вместо этого выбирает пищу, которая максимально наполняет ее энергией.

Также нестареющая Джей Ло была в одном халатике и позировала на кровати. Раскинувшись на подушках, аппетитная красотка довольно-таки смело расставила ножки, на грани приличия, небрежно прикрыв самое интимное.

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное:

"Самая красивая женщина в мире🥺🤍"; "Вы потрясающая!!! 😍"; "Почему ты такая идеальная?😩😍"; "😍 ну что за красотка😍"; "вау, красотка, ты так горячо выглядишь🔥"; "Обожаю твое тело! Ты меня заводишь"; "@jlo тетя, ваши ноги открыты🧐"; "Эта фантастическая женщина будет чувственной даже в 120 лет💋💘💖".

Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".