Актриса и певица Дженнифер Лопес произвела фурор, появившись на публике в слишком смелом наряде

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 51-летней звезды в Инстаграм опубликовали серию новых фото, на которых Джей Ло позировала в изумрудном платье в пол, скорее напоминавшем накидку.

Знаменитость повернулась к камере самым "сладким" ракурсом - где наряд позволял максимально отчетливо разглядеть ее аппетитные формы. Приятным "бонусом" для зрителей стало то, что Дженнифер оказалась под платьем абсолютно голой. Звезда не стала сковывать такую прелесть тесным бельем. Это был, конечно, отчаянный шаг, но в той же мере и успешный, дабы привлечь внимание публики. От силуэта красотки невозможно глаз оторвать - о ее возрасте вспоминаешь не сразу.

Актриса собрала волосы в высокий хвост, уложив подкрученные локоны на плечи, дополнив лук золотистыми босоножками на шпильке.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Мой бог!!! Можете ли вы выглядеть еще сексуальнее 🔥😍 Потрясающе"

"Это тело, которое можно целовать повсюду 🔥😍"

"Прекрати, лол..."

"Ваууу❤️"

Многие удивляются, как Лопес удается сохранять эластичность кожи, безупречную фигуру и цветущий вид в целом. Ранее звезда делилась своим секретом. Оказывается, она придерживается диеты для ускорения метаболизма, которую разработала нутрициолог Хейли Помрой. Главная идея этого метода: что самый верный путь к здоровому и подтянутому телу — это нормализация метаболизма. Основу рациона диеты составляют свежие фрукты, овощи, зерновые культуры, яйца, мясо, рыба и птица.

Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес показала, как получает наслаждение в руках накаченного красавца: "Идеальная пара".