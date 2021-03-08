Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес потрясающе выглядит в черных платьях
Несколько раз в неделю 51-летняя знаменитость посещает спортзал ходит на йогу и отдельно занимается танцами. Ради роскошных форм звезда много уделает времени также и уходу за кожей, над которой работает с косметологом, но уверяет, что дело не в уколах красоты.
Дженнифер подчеркивает: она не колит ботокс и гиалуронку, поэтому секрет красоты состоит якобы в совершенно других вещах.
«Установки очень важны. Я молода и вечна. Я говорю себе это каждый день, несколько раз в день. Звучит как чепуха, но это не так. Возраст – это лишь ваши мысли», – сказала певица и интервью.
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Как видно на фото, это правда работает, ведь в черном наряде с дерзкими вырезами на бюсте и бедрах трудно сказать, что в этом году звезде исполняется 52 года.
«Я не пью, не курю и не употребляю кофеин. Это действительно разрушает вашу кожу, когда вы становитесь старше,» - также подчеркивала Лопес.
Она также опубликовала еще один ролик вместе с фото, на которых позировала в платье с вырезами-треугольниками по всей длине. Не смущаясь и не скрывая бюст, Дженнифер снова удалось подчеркнуть эффект продленной молодости. В 51 она выглядит на 30 – не более.
«Схожу с ума от этой безумной женщины🔥; она сияет не хуже настоящей звезды✨ все завидуют; всем бы иметь такую красоту и такую кожу🖤😍 сшибает с ног; Ты милая; Люблю это, ты выглядишь так потрясающе, что светишься; Люблю тебя😍❤; Так прекрасно! 🔥; Привет королева; Топ красавица; Джен все завидуют, она круче моделей», - отвечают фанаты.
Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".
Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес показала, как получает наслаждение в руках накаченного красавца: "Идеальная пара".