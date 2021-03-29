Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в ярком купальнике подчеркнула самые главные места

Исполнительница не сидит на месте – сейчас Лопес готовится к съемкам в сериале от Нетфликс, где сыграет знаковую для себя роль. Также Лопес продвигает собственный косметический бренд, заявляя, что это может спасти вашу кожу. И при этом артистка уделяет время своим красоткам-дочерям, с которыми проводит время дома.

На фан-аккаунтах все чаще появляются фото с Лопес, отдыхающей на пляже в бикини или у бассейна. Это и не удивительно, ведь певица выглядит лет на двадцать моложе своего возраста, поэтому многие хотят убедится в том, какая же на самом деле у Дженнифер фигура и состояние кожи.

На таких снимках видно, что Лопес сияет без блеска на теле благодаря правильному уходу, ни один купальник не скроет ее достоинства, ведь над такой фигурой Лопес работала очень долго. Особенно для того, чтобы блистать на сцене.

Ухоженное светлое лицо без морщин вызывает недоумение, ведь по мнению фанатов, без ботокса такое вряд ли было бы возможным.

В одном из интервью Джей Ло рассказала, что даже на вечеринках или встречах с друзьями, она заказывает что-то полезное, не пьет и просто старается полезно питаться. Причем ради фигуры Дженнифер никогда не отказывается от посещения спортзала.

«Такая красивая 😍; Так тебя люблю !! Счастливая пятница у тебя была, Джен; Королева; Всегда так потрясающе; Ясс королева свечение безумное; Ух! Пылающий огонь; ты такая потрясающая, вау😻; Уля-ля, какая роза, я скучал по тебе, мама; Черт возьми, твои селфи - что-то еще лучшее; Такая красивая; Ты такая красивая 🥺 горячее молодых❤️; хах- хватит дух захватывать! 🥺; Ты светишься✨❤️; Моя королева😍; Куда пропала ❤; Прекрасная принцесса 😍; ты всегда светишься 😍», - пишут пользователи.

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".

Как сообщала Politeka, знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре".

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".