Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес виглядає набагато молодше свого віку

Не так давно 51-річна артистка взяла участь у фотосесії, в якій вирішила показати фігуру в серії світлих нарядів, ідеально обтягуючих її форми. У латексному костюмі Лопес, наприклад, вразила найбільше.

Завдяки правильно підібраній позі і ідеальному прогину, знаменитість змогла довести, що все також спортивна, як і раніше. Тонкий латекс ідеально виглядав на фігурі таких розмірів, хоча Дженніфер ніколи не була худою, так вона виглядає помітно краще. Це й не дивно, адже тренується Лопес чотири рази на тиждень і харчується за суворим графіком свого дієтолога.

Що ж стосується її стану шкіри, то тут також все бездоганно-кілька тижнів тому Лопес представила лінійку власної косметики, яка повинна допомогти жінкам позбутися від зморшок. Як зазначає Лопес, секрет її догляду за собою простий - ніяких шкідливих звичок, чаю і кави. Тільки багато води, тренувань і харчування без дієт.

Відзначимо, в цій же зйомці Джей Ло позувала в білосніжному костюмі, ледь не виваливши бюст. Зірка відчинила жакетик, показавши пишні груди в ліфчику. Останній був тісним і вузьким, адже груди стиснулися і, здавалося, зараз випаде.

Штани на високій посадці підкреслили тонку талію знаменитості. Джей Ло була в спортивному взутті, зробивши образ тим самим, якимось більш молодіжним і грайливим.

"Красиво як завжди !!! 💙 💙 💙 ", "Королева"," бомба", " Ти виглядаєш приголомшливо👌 👌 👌"," ви дуже красиві😍"," леді бос"," Королева, а решта - ніхто", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, 51-річна Дженніфер Лопес в чорному ліфчику і в" дірявому "костюмі потрясла виглядом:"на дев'ятому небі".

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