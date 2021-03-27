Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес выглядит намного моложе своего возраста

Не так давно 51-летняя артистка приняла участие в фотосессии, в которой решила показать фигуру в серии светлых нарядов, идеально обтягивающих ее формы. В латексном костюме Лопес, к примеру, поразила больше всего.

Благодаря правильно подобранной позе и идеальному прогибу, знаменитость смогла доказать, что все также спортивна, как и раньше. Тонкий латекс идеально смотрелся на фигуре таких размеров, хотя Дженнифер никогда не была худой, так она выглядит заметно лучше. Это и не удивительно, ведь тренируется Лопес четыре раза в неделю и питается по строгому графику своего диетолога.

Что же касается ее состояния кожи, то здесь также все безупречно – несколько недель назад Лопес представила линейку собственной косметики, которая должна помочь женщинам избавиться от морщим. Как отмечает Лопес, секрет ее ухода за собой прост – никаких вредных привычек, чая и кофе. Только много воды, тренировок и питание без диет.

Отметим, в этой же съемке Джей Ло позировала в белоснежном костюме, едва не вывалив бюст. Звезда распахнула жакетик, показав пышную грудь в лифчике. Последний был тесным и узким, ведь грудь сжалась и, казалось, сейчас выпадет.

Брюки на высокой посадке подчеркнули тонкую талию знаменитости. Джей Ло была в спортивной обуви, сделав образ тем самым, каким-то более молодежным и игривым.

"Красиво как всегда !!! 💙💙💙", "Королева, нет, какая дива", "Бомба", "Ты выглядишь потрясающе 👌👌👌", "Вы очень красивы😍", "Леди босс", "королева, а остальные - никто", - написали пользователи сети.

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".

Как сообщала Politeka, знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре".

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".