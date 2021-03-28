Знаменита американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в чорному купальнику не стала приховувати красу

Всю свою кар'єру співачка намагалася підкреслювати власну значимість і робила акцент на формах, які виставляла напоказ за допомогою відкритих коротких нарядів. Навіть зараз в 51 рік Лопес робить це – одягає відкриті костюми і танцює на концертах не гірше своєї молодої групи підтанцьовки.

Поки увага фанатів прикута також до особистого життя зірки, вона сама коментарів не дає, але бере участь в нових фотосесіях, бажаючи звернути увагу на інші теми. Зокрема, не так давно на фан-акаунтах почали з'являтися превью-фото з Лопес, що позує на узбережжі в чорному купальнику з глибоким декольте і плавальною шапочкою.

Завдяки мінімуму деталей, акуратній позі і серйозному погляду, Лопес виглядала дуже спокусливо, а чорно-біла обробка кадру зробила її шкіру більш сяючою і без вад, чого сама артистка намагається домогтися за допомогою правильного догляду за собою.

Як відомо, 51-річна зірка постійно розвивається і працює над собою. Вона співає, танцює, знімається в серіалах і успішно керує власним брендом косметики, а також не забуває і про регулярні зйомки для модних журналів.

У свою чергу, шанувальники Лопес із задоволенням розглядають її фото в соцмережах. Так, один з незвичайних знімків співачки з'явився на її фан-сторінці в Instagram. Замість традиційного гламурного інтер'єру на фото Дженніфер постала на кухні.

"Соковита Дитинко», «я попрошу її пообідати зі мною і так одягнутися», «Вау, він би точно зрадів, якби отримав Сніданок в ліжко ось так», "знову німфа ширяє", - написали фанати Джей Ло.

Нагадавши, 51-річна Дженніфер Лопес в чорному ліфчику і в" дірявому "костюмі потрясла виглядом:"на дев'ятому небі".

Як повідомляла Politeka, спекотна Лопес у сукні з непристойним декольте показала свої "козирі": "як троянда у футлярі".

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