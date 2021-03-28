Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес в черном купальнике не стала скрывать красоту

Всю свою карьеру певица старалась подчеркивать собственную значимость и делала акцент на формах, которые выставляла напоказ при помощи открытых коротких нарядов. Даже сейчас в 51 год Лопес делает это – надевает открытые костюмы и танцует на концертах не хуже своей молодой группы подтанцовки.

Пока внимание фанатов приковано также к личной жизни звезды, она сама комментариев не дает, но принимает участие в новых фотосессиях, желая обратить внимание на другие темы. В частности, не так давно на фан-аккаунтах начали появляться превью-фото с Лопес, позирующей на побережье в черном купальнике с глубоким декольте и плавательной шапочкой.

Благодаря минимуму деталей, аккуратной позе и серьёзному взгляду, Лопес выглядела очень соблазнительно, а черно-белая обработка кадра сделала ее кожу более сияющей и без изъянов, чего сама артистка пытается добиться при помощи правильного ухода за собой.

Как известно, 51-летняя звезда постоянно развивается и работает над собой. Она поет, танцует, снимается в сериалах и успешно руководит собственным брендом косметики, а также не забывает и о регулярных съемках для модных журналов.

В свою очередь, поклонники Лопес с удовольствием рассматривают ее фото в соцсетях. Так, один из необычных снимков певицы появился на ее фан-странице в Инстаграм. Вместо традиционного гламурного интерьера на фото Дженнифер предстала на кухне.

«Сочная детка», «Я попрошу ее пообедать со мной и так одеться», «Вау, он бы точно обрадовался, если бы получил завтрак в постель вот так», «Снова нимфа парит», - написали фанаты Джей Ло.

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".

Как сообщала Politeka, знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре".

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".