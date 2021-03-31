Певица и актриса Дженнифер Лопес разбередила сердца чувственными кадрами
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 51-летней звезды в Инстаграм поделились отрывком из ее клипа "I’m Glad", в котором Джей Ло устроила невероятный перформанс (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
По сюжету, Лопес выступала перед членами жюри, которых должны была покорить своим талантом. И ей это удалось, особенно, когда она запрыгнула на стол, начав соблазнительно двигаться под музыку.
При этом один только внешний вид артистки мог вскружить голову: бескомплексная Лопес появилась на кадрах в узкой маечке и трусиках, дополнив лук вязаными чулками и туфлями на шпильке.
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В подписи автор поста поделился фрагментом из интервью, в котором Дженнифер рассказывала о конфликте, связанном с этим клипом:
«Я действительно тренировалась и придерживалась диеты... а затем, после съемок... всегда есть тот, кто говорит: «Мы должны это заретушировать». И я заметила - [редакторы] отправили мне [видео], и они немного обрезали мои бедра и - я подумала: "Это не я - это не мои бедра. Просто оставьте их такими, какие они есть. Сделайте мне одолжение - не трогайте мои бедра. Не пытайтесь заставить меня выглядеть более худой". Все и так хорошо, как есть». И вот что они сделали».
Пользователи прокомментировали увиденное:
"Этот клип сенсационный👏💋"
"Спасибо за борьбу за нетронутую версию, эти бедра великолепны, и ни один мужчина/женщина не должны пытаться их уменьшить! 🔥❤️🙌"
"Бедра кажутся меньше..."
Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".
Как сообщала Politeka, знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре".
Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".