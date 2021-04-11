Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес новыми селфи с кокетливым образом удивила фанатов

Уже давно не секрет, что 51-летняя Джей Ло скрывает свои естественные волосы. Все потому что они уже не такие густые, как хотелось бы, в некоторых местах просматривается седина, полностью отсутствует блеск. На пляже пару недель назад Лопес прогулялась в халате и бикини со своим именем, причем без накладных прядей и показала, как выглядит на самом деле.

В этот раз, перед тем, как уехать по делам, Дженнифер сделала несколько кадров из машины. Причем не забыла сверкнуть идеальным лицом с заметным нюдовым макияжем и множеством украшений из золота. Довольно массивные аксессуары идеально дополнили ее лук «львицы».

Стоит отметить, что многие поклонники обратили внимание на волосы, которые выглядят очень натурально. Впрочем, это не удивительно, ведь звезда давно коллекционирует дорогие парики.

В доме Лопес собраны лучшие парики – каждый парик обошелся певице в немалую сумму. Они все сделаны из натуральных волос.

«Боже, какая красивая; Ты лучший кумир в мире Королева !! Люблю тебя счастливых выходных !! ❤; Почему ты такая прекрасная!!; люблю тебя так сильно; ваши волосы всегда разные, что скрываете?; ✌🏼 & 💖 нашей королеве в эти выходные хорошо; В последнее время мои любимые фото, когда ты это делаешь 😗✌🏻; Мне нравится, как тебе комфортно в собственном теле», - отвечают в сети.

Чтобы поддерживать себя в форме, звезда приходится заниматься в спортзале без притворства. Однажды Дженнифер даже напугала кадром из зала, показав, как устает там после занятий. Тем не менее, артистка выглядит замечательно именно благодаря этому. В частности, в ярко-желтом костюме после тренировок с блестящим лицом Лопес выглядела даже моложе обычного.

Плоский живот – полностью заслуга питания и спортивных танцев с йогой и тренировками. При этом пить много воды — главное правило Джей Ло: до, после и во время тренировок актриса постоянно пьет воду.

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