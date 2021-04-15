Всемирно известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает покорять поклонников, даря массу позитивных эмоций

Как передает Politeka.net, Джей Ло не утратила свою популярность, наоборот продолжает восхищать поклонников созданием новых образов, ролями и клипами. В одном из фан-аккаунтов на Инстаграм, разместили кадры из выступлений Дженнифер Лопес.

Красотка предстала в разных ракурсах и нарядах на сцене. Обложкой размещенного альбома стала фотография, на которой Джей Ло в желтом топе и тугих блестящих леггинсах, прогнувшись демонстрирует свою идеальную фигуру.

Известно, что певица 51-летняя певица постоянно занимается спортом. В многочисленных интервью о том, как женщина сумела та прекрасно выглядеть, знаменитость подчеркивает, что не проходит ни дня, чтобы она не позанималась в тренажерном зале.

Поклонники со всех уголков мира следят за жизнедеятельностью певицы, а также подписаны на фан-странички, в которых можно увидеть лучшие кадры кумира.

В этот раз колонка комментариев наполнилась восхищенными возгласами и комплиментами:

"Великолепное тело у вас, Мужчины и женщины с восхищением следят за Вами... продолжайте сиять, принцесса... Вы меня вдохновляете", "Красивые очаровательные обворожительные фото ❣❣❣💐💐 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️💜💜💞💞🔥🔥🔥🔥💋💋💋💋💋", "❤️❤️❤️💗💗💗💗💋💋💋💋💋❤️❤️💗💗💋💋💋💋", "👏👏👏❤️❤️❤️😍😍😍😍🙌🙌🙌🔥🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - оставили поклонники свои эмоции под фотографиями.

Напомним, что 51-летняя Лопес в крошечном топике отбросила стыд, выпятив формы: "Прекрасно"

Как сообщала Politeka, 51-річна Лопес в пикантной позе сверкнула своей гордостью в приспущеной рубашке: "Посля свидания..."

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