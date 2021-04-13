Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес блиснула формами в бікіні на яхті

Відома артистка з 2017 року зустрічається з бейсболістом Алексом Родрігесом, передає Politeka.net. Спортсмен навіть зробив пропозицію Джей Ло, але весілля доводилося відкладати через пандемію.

А не так дано в мережі з'явилися чутки про розпад пари, нібито через зради Родрігеса. Закохані ж запевняють, що працюють над відносинами і розлучатися не збираються.

Тим часом в мережі згадують архівні фото знаменитості. Так, в одній з груп опублікували знімок 2018 року, де закохана. Джей Ло присіла між ніг свого бойфренда. Зірка була у міні-бікіні, яке ледь утримувало її бюст. Вона розчахнула пляжну сорочку, приспустивши її з плеча і блиснувши своєю "гордістю" - пишним бюстом. Красуня блиснула підкаченими ніжками. А завершили її образ стильні окуляри.

"Дженніфер Лопес прикувала погляди до себе, показавши свою неймовірну фігуру в бікіні на приватній яхті після побачення з бойфрендом Алексом Родрігесом", - написали автори поста.

Зазначимо, фото було зроблено під час відпочинку закоханих на острові Капрі. Тоді пара не тільки встигла поплавати на яхті, але і погуляти по місцевому базару, а потім Лопес заспівала прямо в ресторані.

Пара в той час виглядала дуже щасливою, можливо їй вдасться відновити колишні відносини.

Відомо, що в березні Джей Ло вирушила на зйомки в Домініканську Республіку, куди до неї приїхав Родрігес. Ймовірно, співачка пробачила спортсмена.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

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