Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес сверкнула формами в бикини на яхте

Известная артистка с 2017 года встречается с бейсболистом Алексом Родригесом, передает Politeka.net. Спортсмен даже сделал предложение Джей Ло, но свадьбу приходилось откладывать из-за пандемии.

А не так дано в сети появились слухи о распаде пары, якобы из-за измен Родригеса. Влюбленные же уверяют, что работают над отношениями и расставаться не собираются.

Тем временем в сети вспоминают архивные фото знаменитости. Так, в одной из групп опубликовали снимок 2018 года, где влюбленная. Джей Ло присела между ног своего бойфренда. Звезда была в мини-бикини, которое едва удерживало ее бюст. Она распахнула пляжную рубашку, приспустив ее с плеча и сверкнув своей "гордостью" - пышным бюстом. Красотка блеснула подкаченными ножками. А завершили ее образ стильные очки.

"Дженнифер Лопес приковала взгляды к себе, показав свою невероятную фигуру в бикини на частной яхте после свидания с бойфрендом Алексом Родригесом", - написали авторы поста.

Отметим, фото было сделано во время отдыха влюбленных на острове Капри. Тогда пара не только успела поплавать на яхте, но и погулять по местному базару, а потом Лопес спела прямо в ресторане.

Пара в то время выглядела очень счастливой, возможно ей удастся восстановить прежние отношения.

Известно, что в марте Джей Ло отправилась на съемки в Доминиканскую Республику, куда к ней приехал Родригес. Вероятно, певица простила спортсмена.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

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