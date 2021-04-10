Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес покрутилась на съемке, выпячивая достоинства

Несколько недель назад артистка приняла участие в модной съемке, в которой должна была примерить сразу несколько разных образов. Чтобы будоражить публику, звезда решила показывать кадры «дозированно» и чередуя с личными селфи. В этот раз артистка хвастнула двумя модными луками.

51-летняя певица и актриса примерила спортивный лук, состоящий из мини-шорт, топа и сетчатой кофты, не скрывающей, но подчеркивающей идеальные изгибы. Белые кеды дополнили образ, акцентируя внимание на спортивном телосложении звезды.

Второй наряд вышел смотрелся более скромно на фигуре Дженнифер, но не менее интересно. Ярко-оранжевый комбинезон с глубоким декольте превратил артистку в кокетливую бунтарку.

«Плыть на выходные 💙» - лаконично подписала Лопес новый пост.

«дассс великолепно; ты выглядишь безупречно 🥺🥰; Омг привет Джи Ло, моя королева; вот это правильный эксклюзив; Супер😛😻; Люблю тебя см❤️; Нестареющая барби😍; мой Бог, прекрасная иконе стиля; Красиво ❤️; романтичная малышка; Какая дама, просто колдунья, можно постареть?», - отвечают фанаты.

Чтобы поддерживать себя в форме, звезда приходится заниматься в спортзале без притворства. Однажды Дженнифер даже напугала кадром из зала, показав, как устает там после занятий. Тем не менее, артистка выглядит замечательно именно благодаря этому. В частности, в ярко-желтом костюме после тренировок с блестящим лицом Лопес выглядела даже моложе обычного.

Плоский живот – полностью заслуга питания и спортивных танцев с йогой и тренировками. При этом пить много воды — главное правило Джей Ло: до, после и во время тренировок актриса постоянно пьет воду.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес выставила напоказ свое главное "богатство": "Аж сердце прихватило".