Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес новими Селфі з кокетливим образом здивувала фанатів

Вже давно не секрет, що 51-річна Джей Ло приховує своє природне волосся. Все тому що вони вже не такі густі, як хотілося б, в деяких місцях проглядається сивина, повністю відсутній блиск. На пляжі пару тижнів тому Лопес прогулялася в халаті і бікіні зі своїм ім'ям, причому без накладних пасом і показала, як виглядає насправді.

Цього разу, перед тим, як виїхати у справах, Дженніфер зробила кілька кадрів з машини. Причому не забула блиснути ідеальним обличчям з помітним нюдовим макіяжем і безліччю прикрас із золота. Досить масивні аксесуари ідеально доповнили її лук "левиці".

Варто відзначити, що багато шанувальників звернули увагу на волосся, які виглядають дуже натурально. Втім, це не дивно, адже зірка давно колекціонує дорогі перуки.

У будинку Лопес зібрані кращі перуки-кожен перуку обійшовся співачці в чималу суму. Вони всі зроблені з натурального волосся.

"Боже, яка красива; ти найкращий кумир у світі Королева !! Люблю тебе щасливих вихідних !! ❤ ; Чому ти така прекрасна!!; люблю тебе так сильно; ваше волосся завжди різні; ✌ 🏼 & 💖 нашій королеві в ці вихідні добре; останнім часом мої улюблені фото, коли ти це робиш😗 ✌ 🏻; мені подобається, як тобі комфортно у власному тілі», - відповідають в мережі.

Щоб підтримувати себе у формі, зірка доводиться займатися в спортзалі без удавання. Одного разу Дженніфер навіть налякала кадром із залу, показавши, як втомлюється там після занять. Проте, артистка виглядає чудово саме завдяки цьому. Зокрема, в яскраво-жовтому костюмі після тренувань з блискучим обличчям Лопес виглядала навіть молодше звичайного.

Плоский живіт-повністю заслуга харчування і спортивних танців з йогою і тренуваннями. При цьому пити багато води-Головне правило Джей Ло: до, після і під час тренувань актриса постійно п'є воду.

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